دول مجلس التعاون وقعت عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، وذلك في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام،شرق السعودية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، دشّن مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي.

كما أطلق التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وذكر نائب أمير المنطقة الشرقية، أن تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فعالية استخدام الموارد المتاحة.

وبدوره أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أنه منذ انطلاقة المشروع نجح في تجنيب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100%.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي المهندس صالح العمري، أن المختبر الخليجي نجح في بناء واحد من أكبر وأحدث مختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وذلك باستثمار يزيد على 1.1 مليار ريال (الدولار يساوي 75. 3 ريال).