بوتين: روسيا وبيلاروس تتعاونان في مجالات صناعة الطائرات والزراعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبيلاروس، لديهما الفرصة لتكملة بعضهما البعض في المشاريع الصناعية، بما في ذلك في مجال الطيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وقال بوتين، خلال مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "نواصل تطوير تعاوننا في المجال الصناعي وفي مجال الزراعة... الفرص تُفتح الآن في مجال بناء وصناعة الطائرات... لدينا الفرصة للعمل معًا، وتكملة بعضنا البعض، للتحرك في كل هذه المجالات وبعض المجالات الأخرى".

ومنح الرئيس بوتين، الرئيس لوكاشينكو، وسام (القديس أندرو) للخدمات الخاصة التي قدمها في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروس، ويعد الوسام أعلى جائزة دولة في روسيا الاتحادية.

وقال لوكاشينكو: "لقد وضع الغرب لنفسه خطة لخنقنا، أولاً وقبل كل شيء، في الاقتصاد والمالية، لكنها لم تنجح. لقد اعترفوا بأنفسهم بذلك بالفعل".

وبحسب لوكاشينكو، فإن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، اعتمدت على الحفاظ على ما لديها، وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن "الأمر كان مفيدًا. واليوم نعمل معًا في العديد من المجالات وننتج سلعًا، وهي مطلوبة في روسيا، وتحتاج روسيا إلى السلع التي ننتجها من الزراعة إلى الإلكترونيات الدقيقة".