 رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان: مسجد الظاهر بيبرس وجامعة نور مبارك أبرز شواهد استمرار وتجدد علاقات البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان: مسجد الظاهر بيبرس وجامعة نور مبارك أبرز شواهد استمرار وتجدد علاقات البلدين

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:51 م

التقى أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، الدكتور نوريزباي تغانولي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان والمفتي العام، وذلك على هامش مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان، ونقل فخري تحيات وزير الأوقاف، لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان والمفتي العام.

وأكد رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان والمفتي العام على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأن مسجد الظاهر بيبرس بمصر وجامعة نور مبارك في كازاخستان من أبرز شواهد استمرار تلك العلاقة وتجددها على مر العصور.

وأرسل المفتي العام خالص التحية لوزير الأوقاف، معبرًا عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة بينهما، وما يحمله له من كل ود ومحبة.

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