الجيش اللبناني يعلن توقيف سوريين اثنين للاشتباه في تعاملهما مع إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، توقيف سوريين اثنين للاشتباه في تعاملهما مع إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".

وأضاف البيان "وقد تبيّن أنّه تمَّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد بدء التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.