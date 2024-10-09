 تأجيل قمة أوكرانيا بقاعدة أمريكية في ألمانيا بعد تأجيل بايدن زيارته للبلاد - بوابة الشروق
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تأجيل قمة أوكرانيا بقاعدة أمريكية في ألمانيا بعد تأجيل بايدن زيارته للبلاد

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 2:34 م

أعلنت القيادة الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، أن اجتماعا رفيع المستوى بشأن أوكرانيا في القاعدة الواقعة جنوب غربى ألمانيا، كان من المقرر عقده يوم السبت المقبل، قد تأجل بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارته إلى ألمانيا.

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