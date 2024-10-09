شركات الشحن الألمانية تحذر من أن رئاسة محتملة لترامب من شأنها أن تضر بالصناعة

أظهرت دراسة أجرتها شركة "بي.دبليو.سي" لمراجعة الحسابات واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه في حال اختير دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة سوف تشكل تحديا لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة، أن 78% من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترامب، بينما يتوقع 4% فقط نتائج إيجابية، واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صناع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترامب.

كما أن الدراسة تلقي الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة، إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت أغلب شركات الشحن التي شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو إلى يونيو، فيما لاتزال 3 شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقا للدراسة، تعتقد 81% من الشركات أن الأسعار سوف تواجه ضغوطا هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.