ختام الامتحانات الشفوية بمعاهد القراءات في منطقة المنيا الأزهرية

تابع الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ختام اختبارات الشفوي المنعقدة إلكترونيًا للمتقدمين للالتحاق بمعاهد القراءات لمرحلتي "التجويد والعالية"، وذلك بمعهد المنيا الثانوي بنين، وسط حالة من الهدوء والانتظام.

واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، خلال جولته التفقدية، على سير امتحانات القبول من داخل اللجان، مؤكدًا ضرورة انتظام لجان الامتحانات، ومشددًا على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة والمعايير المقررة لتحقيق الشفافية والعدالة بين المتقدمين.

من جانبه، أوضح الشيخ ناصر ربيع، مدير التعليم النوعي بالمنطقة، أن عدد المتقدمين للاختبارات بمرحلتي التجويد والعالية هذا العام بلغ ٦٠٨ بنين وفتيات، مقسمين إلى: ٣٧٥ فتاة لمرحلة التجويد، ٤٢ فتاة لمرحلة العالية، ١٧١ بنين لمرحلة التجويد، و٢٠ بنين لمرحلة العالية، مشيرًا إلى أن الاختبارات عُقدت على مدار ٣ أيام.