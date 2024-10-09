3 غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت 3 غارات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الغارات المعادية الثلاث على الضاحية الجنوبية، استهدفت محيط ملعب الراية، ومحيط حارة حريك.

ويستمر التوتر السائد حاليا بين لبنان وإسرائيل، التي نفذت سلسلة من عمليات الاغتيال لكبار قادة حزب الله، وبدأت عمليات برية في الجنوب قبل أن توسع نطاقها هذا الأسبوع.

وتقول إسرائيل، إن قوات مما يصل إلى أربع فرق تنفذ عمليات داخل لبنان منذ أول إعلان عن عملية برية في الأول من أكتوبر، لكنها لم تؤكد أنها أقامت وجودا دائما لتلك القوات هناك.

من جهته، يؤكد حزب الله اشتباكه مع قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية في معارك شملت نيران مدفعية وصواريخ، قائلًا إنه تمكن من صد القوات ومنعها من السيطرة على مناطق في لبنان.

وأثار التصعيد في لبنان والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عام على قطاع غزة، المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما يجر إيران، وكذلك الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل.