وزير الاقتصاد الألماني يعلن التوقعات الجديدة بشأن الناتج المحلي الإجمالي اليوم

يعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في وقت لاحق اليوم الأربعاء التوقعات الاقتصادية الجديدة للحكومة الألمانية في برلين.

ومن المتوقع أن يتم خفض التوقعات، حيث تتوقع الحكومة الآن أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا هذا العام.

وكان هابيك يتوقع في الأساس زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0% لعام 2024. ومن المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2ر0%. وبالنسبة لعام 2025 يتوقع هابيك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر1%. وفي الربيع الماضي توقعت الحكومة زيادة بنسبة 1% لعام 2025.

والأرقام هي أساس التقدير الضريبي المقبل. ويمكن أن يشكل انخفاض عائدات الضرائب عما كان متوقعا في السابق وزيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي ضغطا على مفاوضات ميزانية الائتلاف الحاكم، ولكنه يعني في الوقت نفسه إمكانية ارتفاع الاقتراض في ضوء آلية كبح الديون.

وفي ضوء الانكماش الاقتصادي، تخطط الحكومة الألمانية إلى "مبادرة النمو"، والتي تهدف - من بين أمور أخرى - إلى تحسين الاستهلاك الضريبي للشركات حتى تتمكن من زيادة استثماراتها. وتتوقع الحكومة أن تؤدي حزمة النمو إلى نمو إضافي في الاقتصاد يزيد عن نصف نقطة مئوية العام المقبل.

وأعربت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخرا عن شكوكها بشأن ما إذا كانت حزمة النمو قادرة على توفير هذا الزخم. ولم يتم تنفيذ العديد من التدابير التي تنص عليها الحزمة بعد. وتتوقع المعاهد أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1ر0% هذا العام.