بولندا والتشيك تتعاونان في مجال الطاقة النووية

وافقت بولندا والتشيك على التعاون على نحو أوثق في الاستخدام المدني للطاقة النووية في اجتماع بين رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ونظيره التشيكي بيتر فيالا في براغ اليوم الأربعاء.

وقال توسك إن بولندا تبدأ "من الصفر" في هذا المجال، بينما لدى التشيك خبرة سنوات عديدة بالفعل.

وأعرب فيالا عن اقتناعه "بأن الطاقة النووية هي الطريق للأمام".

وتعتزم بولندا الاستثمار بصورة كبيرة في الطاقة النووية في العقود المقبلة.

وأبرمت بولندا عقدا لإنشاء أول وحدة مفاعل نووي لها مع شركة (ويستنجهاوس) الأمريكية لبناء المحطات النووية في 2022. ومن المقرر أن يبدأ العمل في المحطة في 2033، على أن تعقبها خمس وحدات.

وتشغل التشيك حاليا إجمالي ستة مفاعلات نووية في موقعي تيميلين ودوكوفاني جنوبي البلاد.

وناقش الرئيسان أيضا مستقبل منطقة شينجن، فيما أعربا عن مخاوف بشأن حرية التنقل بعدما استحدثت ألمانيا عمليات تفتيش حدودية في سبتمبر في محاولة لتقليل عدد عمليات الدخول غير المصرح بها للبلاد.