 قناة الأقصى تعلن استشهاد مصورها وإصابة مراسلها في قصف إسرائيلي على مدينة جباليا - بوابة الشروق
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قناة الأقصى تعلن استشهاد مصورها وإصابة مراسلها في قصف إسرائيلي على مدينة جباليا


نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 5:36 م

أعلنت قناة الأقصى استشهاد مصورها محمد الطناني، وإصابة مراسلها تامر لبد، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الصحفيين، شمالي قطاع غزة.

واستُشهد 16 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في جباليا، شمال قطاع غزة.

وقال مراسلو «وفا»، إن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى «اليمن السعيد» في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم، إلى 64 شهيدا، 50 منهم في شمال القطاع، وأن 120 شهيدا ارتقوا خلال 5 أيام من العدوان على شمال القطاع.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إخلاء 7 مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين، في مناطق شمال القطاع، مضيفة أن العدوان على مناطق شمال قطاع غزة أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وتسبب العدوان وفق «الأونروا» على إبقاء بئرين عاملين فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا.

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