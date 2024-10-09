تقرير: مكالمة مرتقبة حاسمة بين بايدن ونتنياهو بشأن خطط إسرائيل لضرب إيران

ذكر ثلاثة مسئولين أمريكيين لموقع أكسيوس الإخباري أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مكالمة هاتفية "حاسمة" اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن خطط إسرائيل لضرب إيران.

وبحسب مسئول إسرائيلي تحدث الثلاثاء لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن نتنياهو كان ينتظر منذ أيام مكالمة هاتفية مع بايدن.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي قوله: "نريد استخدام المكالمة لمحاولة تشكيل حدود الانتقام الإسرائيلي. الولايات المتحدة تريد التأكد من أن إسرائيل تهاجم أهدافا في إيران مهمة دون أن تكون غير متناسبة".

ونقل الموقع ثلاثة مسئولين أمريكيين إن "رد إسرائيل من المتوقع أن يكون كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران، وهجمات سرية، مثل تلك التي اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

وقال المسئولون الأمريكيون إن "بايدن ونتنياهو، سيناقشان أيضاً، الحرب في لبنان وغزة".

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس بأن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق متزايد حيال الخطط العسكرية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، نقلا عن 4 مسئولين أمريكيين، مضيفا أن واشنطن لا تعارض ضرب إسرائيل لإيران لكنها تطالبها بأن تكون أكثر شفافية، وأن يكون الرد موزوناً.