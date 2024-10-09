الاتحاد الأوروبي يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إرسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان، في ظل تعرضه لعدوان إسرائيل مروع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس: «الاتحاد الأوروبي يقف بجانب السكان المتضررين من الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان».

وستقلع هذه الطائرات المحمّلة بمواد أساسية من برينديزي في جنوب إيطاليا ومن دبي. وأشارت المفوضية في بيان، إلى أنه يتوقّع أن تصل الطائرة الأولى يوم 11 أكتوبر إلى بيروت.

وسيموّل الاتحاد الأوروبي أيضا تسليم المساعدات المخصصة للبنان والتي أقرّتها العديد من الدول الأعضاء، بما فيها إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا واليونان وفرنسا، وفقا للبيان.

وتشمل هذه المساعدات أدوية ومعدات طبية ضرورية لمساعدة اللبنانيين، خصوصا الأشخاص النازحين.

وهذه المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي هي جزء من المبلغ الإجمالي البالغ 104 ملايين يورو الذي أعلن هذا العام لدعم لبنان.

ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألفي شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 1110 منذ 23 سبتمبر، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى أرقام رسمية. وقد نزح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات.

وتحولت دوامة العنف عبر الحدود التي بدأت قبل عام بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب مفتوحة في 23 سبتمبر. وبدأ جيش الاحتلال قصف معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.

وفي 30 سبتمبر، بدأت عمليات برّية في جنوب لبنان، وحشدت أربع فرق عسكرية عند الحدود، بعد مرور 24 عاما على انسحاب قواتها من جنوب لبنان الذي احتلته 22 عاما.