قاض برازيلي يرفع الحظر عن منصة إكس

رفع القاضي في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايش، الثلاثاء، الحظر المفروض على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) التي يملكها ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك في البلاد.

وقال دي مورايش في قراره: "أقرر إنهاء التعليق وأسمح بالاستئناف الفوري لأنشطة إكس".

وتم توجيه وكالة الاتصالات الوطنية "أناتيل" باتخاذ خطوات لاستئناف خدمة المنصة.

وكتب فريق الشؤون الحكومية العالمية لمنصة إكس على المنصة نفسها أنه "فخور" بالعودة إلى البرازيل. وقالت الشركة: "كان منح عشرات الملايين من البرازيليين الوصول إلى منصتنا الضرورية أمرًا بالغ الأهمية طوال هذه العملية".

وأضافت الشركة: "سنستمر في الدفاع عن حرية التعبير، ضمن حدود القانون، في جميع الأماكن التي نعمل بها".

وكان دي مورايش قد أمر بإيقاف إكس في نهاية أغسطس، بعد أن تجاوز المنصة مهلة منحتها إياها المحكمة لتعيين ممثل قانوني، كما رفضت الشركة حظر حسابات الناشطين اليمينيين الذين نشروا نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة.

وقدمت إكس طلبا لرفع الحظر بعد أن عينت ممثلا قانونيا للبرازيل كما طُلب منها، وحظرت حسابات تسعة مستخدمين تحت التحقيق من قبل المحكمة العليا.

بالإضافة إلى ذلك، دفعت المنصة جميع الغرامات المستحقة التي بلغت حوالي 6ر28 مليون ريال برازيلي (حوالي 24ر4 مليون دولار أمريكي).