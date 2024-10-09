إعلام عبري: إصابة 38 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية على الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 38 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت قناة «المنار» التابعة لحزب الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 11 جنديًا وإصابة 168 آخرين منذ بدء التوغل البري المحدود في المنطقة.

ويستمر التوتر السائد حاليا بين لبنان وإسرائيل، التي نفذت سلسلة من عمليات الاغتيال لكبار قادة حزب الله، وبدأت عمليات برية في الجنوب قبل أن توسع نطاقها هذا الأسبوع.

وتقول إسرائيل إن قوات ما يصل إلى أربع فرق تنفذ عمليات داخل لبنان منذ أول إعلان عن عملية برية في الأول من أكتوبر، لكنها لم تؤكد أنها أقامت وجودا دائما لتلك القوات هناك.

من جهته، يؤكد حزب الله اشتباكه مع قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية في معارك شملت نيران مدفعية وصواريخ، قائلًا إنه تمكن من صد القوات ومنعها من السيطرة على مناطق في لبنان.

وأثار التصعيد في لبنان والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عام على قطاع غزة، المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما يجر إيران، وكذلك الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل.



