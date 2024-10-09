شولتس بمناسبة ذكرى هجوم هاله: لن نقبل أبدا بمعاداة السامية

بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله الألمانية، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى عدم التسامح مع معاداة السامية.

وكتب شولتس، على منصة "إكس" اليوم الأربعاء قائلا: "يجب ألا يحدث أبدا أن يعيش المواطنون اليهود في خوف"، مشيرا إلى أن إحياء ذكرى ضحايا الهجوم على الكنيس "يذكّرنا بالاضطلاع بهذه المسئولية".

وتابع السياسي الاشتراكي الديمقراطي، قائلاً: "يجب أن يكون الأمر الذي ينطبق علينا جميعًا هو أننا لن نقبل أبداً بمعاداة السامية".

وبدوره، دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إلى التصدي للكراهية.

وكتب السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر على منصة "إكس"، قائلا: "هذا الهجوم يُظهر أن الشخص المعادي للسامية ليس فقط عدوا لليهود، بل هو عدو للبشر.. كراهيته تستهدف اليهود، لكنها في الحقيقة لا حدود لها".

وأضاف أن تلك الكراهية تستهدف جميع الأشخاص الذين يريدون العيش معًا بسلام في مجتمع ديمقراطي حر.

وأكد: "هذا المجتمع هو نحن الذين يتعين علينا أن نتصدى لهذه الكراهية لحماية مواطنينا اليهود، وللحفاظ على السلام والحرية للجميع".

يذكر أنه قبل 5 سنوات بالضبط - بالتحديد في 9 أكتوبر 2019 - حاول شخص اقتحام الكنيس بغرض ارتكاب مذبحة في أهم عيد يهودي، وهو يوم كيبور (الغفران)، وعندما أخفق في ذلك، قتل امرأة مارة في الطريق ثم اقتحم محل للوجبات السريعة بالقرب من الكنيس حيث قتل شابا /20 عاما/.

وخلال هروبه من الشرطة، أصاب أشخاصا قبل أن تتمكن السلطات من إيقافه.

وحُكِم على منفذ الهجوم بالسجن مدى الحياة مع إيداعه في الحبس الوقائي بعد استيفاء مدة العقوبة.