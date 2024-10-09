عودة أكثر من 300 أسرة أفغانية من إيران وباكستان

ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن 310 أسر أفغانية أخرى عادت من إيران وباكستان.

وطبقا لتقارير، فقد عاد هؤلاء المهاجرون إلى أفغانستان، من خلال معابر تورخام وسبين بولداك ونمروز وإسلام قلعة الحدودية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، زادت إيران وباكستان من حملة الاعتقالات والترحيلات للمهاجرين الأفغان.

وتشير تقارير، إلى أن إيران ترحل حتى الأفغان، الذين يحملون تأشيرات صالحة.

وطبقا لإحصائيات حركة طالبان، فإن مئات الأشخاص يعودون إلى أفغانستان من إيران وباكستان يوميا.

وفي معظم الحالات، يتم ترحيل هؤلاء المهاجرين بشكل قسري.

وتسلط عمليات الترحيل المستمرة للمهاجرين الأفغان من دول مجاورة الضوء على الأزمة الإنسانية المتنامية، حيث إن الكثير من الأسر تضطر إلى العودة وسط ظروف صعبة.