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رئيس وزراء إسبانيا يصف الهجوم الإسرائيلي على لبنان بالغزو

وكالات
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 3:40 م

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه «غزو».


وقال سانشيز خلال نقاش في البرلمان، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ إزاء هذا الوضع، معربًا عن أسفه لعدم وجود توافق حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: «من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال».

وبدأت إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، حملة قصف جوي مكثفة في لبنان تقول إنها ضد أهداف لحزب الله، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه، بدء عمليات برية وصفتها بالمحدودة والمركزة عند الحدود، قبل أن تؤكد أمس الثلاثاء، توسيع نطاق هذه العمليات لتشمل مناطق في جنوب غرب لبنان.

وأدت عمليات القصف في الأسبوعين الأخيرين لمقتل أكثر من ألف شخص في أنحاء مختلفة، بحسب السلطات اللبنانية. في حين يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل، ويعلن التصدّي لمحاولات تسلل حدودية.

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