 إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الخلايلة بالشرقية ضمن المبادرات الرئاسية - بوابة الشروق
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إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الخلايلة بالشرقية ضمن المبادرات الرئاسية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 2:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 2:26 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية الخلايلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين (غدا الخميس وبعد غد الجمعة)؛ وذلك ضمن المبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وحياة كريمة و100 يوم صحة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية الخلايلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – الجلدية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية الخلايلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.

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