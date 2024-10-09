روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على دمشق وتدعو لاحترام سيادة سوريا

دانت روسيا، بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق، ودعت إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء: «أود أن أعلق على ضربة إسرائيلية أخرى على دمشق، حدثت الليلة الماضية، حيث انتهكت إسرائيل مرة أخرى بشكل صارخ سيادة سوريا وقصفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت: «نحن ندين بشدة هذا الفعل، وأيا كان المستهدف بهذا الهجوم، فقد تم تنفيذه على أراضي دولة ثالثة وفي مناطق سكنية مكتظة، مما يؤدي حتما إلى سقوط ضحايا بين الأبرياء، ومن المشين أن مثل هذه التصرفات أصبحت بالمعنى الحرفي ممارسة روتينية تطبق في سوريا ولبنان وقطاع غزة».

وتابعت: «ندعو الجانب الإسرائيلي مرة أخرى إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الدولي».

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية دمشق.

وشنت طائرات إسرائيلية عدوانا من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق.

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر عسكري سوري بسقوط 7 قتلى مدنيين بينهم أطفال ونساء، و11 جريحا جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة بالعاصمة دمشق.