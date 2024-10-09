بيت ثقافة أم خلف ببورسعيد يحتفل بنصر أكتوبر المجيد

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نظم بيت ثقافه أم خلف بنطاق حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، احتفاليه بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوه آيات من القرآن الكريم.

تضمن برنامج الاحتفال إقامة محاضرة جاءت تحت عنوان "أكتوبر المجد والعزة" تحدث خلالها محمود البدويهي بإداره التموين بحي الجنوب، عن أن مصر أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على إنجاز معجزة النصر لتكون حرب 1973 أروع صور البطولة، وتبرز وقوف الشعب المصري لجوار قواته المسلحة داعما ومساندا لها.

وأوضح أن مصر استطاعت كسر نظرية الأمن الإسرائيلي وتحطيم أكذوبة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، حيث استطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتدمير خط الدفاع الإسرائيلي خط بارليف لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

كما تضمنت الاحتفالية ورشه أعمال فنية، واستعرض فنى للاغاني الوطنية، تلاها فقره المواهب الفنية لأبناء قرية أم خلف منهم، الشاعر الطفل الصغير آسر وهبة الذي ألقى قصيده "خط بارليف"، وأنشدت الطفلة حور التهامي قصيدة "صباح النصر"، وقصيدة "أنا مصر بلدي" غناء أسماء محمد، وحبيبة محمد قصيدة "يا مصر يا غالية"، وسلمى عبده "تحيا مصر تحيا"، وتلا التهامي "يا أحلى اسم في الوجود"، وروضة السيد "أم الشهيد"، وسما أحمد "أبويا وصاني".