ضبط السائق المتهم بالتسبب في حادث الشرقية الذي أودى بحياة 7 أشخاص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط سائق السيارة النقل الثقيل المتسبب في وقوع حادث تصادم السيارة بسيارة أخرى ربع نقل على الطريق الإقليمي، والذي اسفر عن مصرع 7 اشخاص وإصابة 3 آخرين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، 38 عاما، مقيم بمحافظة البحيرة، سائق سيارة نقل، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص جثث هامدة، و6 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل أن يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7 حالات، فيما تم تحويل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: عزة علي، 34 عاما، وعاطف يوسف، 50 عاما، ورشا سعيد، 22 عاما، وإسراء محمد، 25 عاما، وهالة محمد، 32 عاما، وكريمة حسين، 52 عاما، وكريمة متولي، 35 عاما، مقيمين بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، فيما أصيب كلا من: مروة السيد، 32 عاما، وسحر عاطف، 27 عاما، وجنا وليد، 10 أعوام، بكسور وكدمات وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل تقيل بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.