الفنانان الإسبانيان روسيندو سانشيز وشافيير ماسكارو يشاركان في فعاليتين ثقافيتين بمصر

خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، ستفتتح المؤسسة الثقافية المصرية ”آرت دي إيجيبت“ فعاليتين فنيتين كبيرتين: ”حي القاهرة الدولي للفنون“ الذي سيقام خلال الفترة ما بين 10 إلى 30 أكتوبر الجاري، و”الأبد هو الآن“ من 24 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2024. وقد تم دعوة فنانان إسبانيان - روسيندو سانشيز وشافيير ماسكارو - للمشاركة بأعمالهما الفنية في كلا الحدثين.

ويهدف مهرجان القاهرة الدولي للفنون إلى إحياء القلب الفني للقاهرة من خلال سلسلة من المعارض وورش العمل، حيث يعرض فنانون مصريون، وكذلك فنانون عالميون من جميع أنحاء العالم، أعمالهم في أكثر الأماكن التاريخية المعروفة في وسط القاهرة.

في دورة هذا العام، سيشارك المصور الفوتوغرافي الإسباني روسيندو سانشيز بمعرضه الفوتوغرافي ”آفاق حضرية“ وسيقدم ورشة عمل حول التصوير الفوتوغرافي. ويهدف مشروعه إلى تسليط الضوء على أصالة العمارة الحضرية الإسبانية المعاصرة من منظور عمودي، وإبراز مساهمة المعماريين الإسبان المشهورين، وكذلك مساهمة المعماريين المحليين والأجانب غير المعروفين في تجميل المشهد الحضري القومي.

يهدف روسيندو سانشيز إلى جذب انتباه المشاهدين بحيث يثير اهتمامهم بما يشاهدونه، ويطرحون تساؤلات حول وجهة نظرهم فيما يتعلق باللقطة، ويضعون في اعتبارهم حقيقة ما تم تصويره.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان الإسباني شافيير ماسكارو بمعرض ”الأبد هو الآن“، وهو معرض فني استثنائي يقام في موقع أهرامات الجيزة ويجمع سلسلة من المنحوتات والتركيبات الضخمة لفنانين معاصرين من جميع أنحاء العالم.

يستخدم شافيير مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك الحديد والبرونز والألومنيوم والسيراميك والراتنج والزجاج؛ لابتكار أعماله المستوحاة من علم الآثار وتاريخ الفن.

وتهدف أعمال ماسكارو المعمارية والنحتية إلى تغيير الإدراك، وتمزج بين العناصر القديمة والحديثة لتتحدى إحساس المشاهد بالزمان والمكان. في السنوات الأخيرة، عُرضت أعماله النحتية الكبيرة في العديد من الأماكن العامة في مدن مختلفة، بما في ذلك أبوظبي ولندن وفيينا ومدريد. ويعيش حالياً في المكسيك.