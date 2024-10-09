روسيا: حزب الله لا يزال منظما ولم يفقد تسلسل قيادته

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن حزب الله اللبناني لا يزال منظمًا ولم يفقد تسلسل قيادته رغم الضربات الإسرائيلية أكدت أنها محاولة لإشعال فتيل صراع مسلح على مستوى الشرق الأوسط.

وصرحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحفيين: «بحسب تقييماتنا فإن حزب الله، بما في ذلك الجناح العسكري، لم يفقد تسلسل قيادته ويبدو عليه التنظيم»، وفق وكالة رويترز.

وأضافت أن «الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، يذكي نيران الصراع في الشرق الأوسط وينافق عبر دعمه لإسرائيل التي تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للمدنيين في لبنان».

كما انتقدت روسيا، إسرائيل أيضا بسبب شن هجوم على سوريا.

وقالت زاخاروفا: «مرة أخرى، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ سيادة سوريا بشن هجوم صاروخي على مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق».

وأضافت: «من المثير للغضب أن تتحول مثل هذه الأعمال حرفيا إلى ممارسة روتينية تطبق في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وهذا أظهر رغبة إسرائيل في توسيع النطاق الجغرافي للتصعيد المسلح في المنطقة».