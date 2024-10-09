الجزيرة تدعو إلى محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها المتكررة ضد الصحفيين في غزة



قالت شبكة «الجزيرة» الإعلامية، إن الاحتلال استهدف صحفيين اليوم، في مخيم جباليا، مشيرة إلى «استشهاد مصور صحفي وإصابة مصور الجزيرة فادي الوحيدي».

وأضافت في بيان، مساء الأربعاء، أن «الاستهداف الإسرائيلي الجديد يأتي بعد إصابة مصور الشبكة علي العطار قبل يومين، وهو الآن بحالة حرجة».

ودعت المجتمع الدولي بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات فورية؛ لضمان سلامة الصحفيين والمدنيين في غزة.

ونوهت أن «الاستهداف المتعمد للصحفيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية، التي تحمي الصحافة بمناطق الحروب».

وقالت إن «العالم يجب عليه محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المتكررة ضد الصحفيين».

واستُشهد 18 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في جباليا، شمال قطاع غزة.

وقال مراسلو «وفا»، إن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى «اليمن السعيد» في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم، إلى 64 شهيدا، 50 منهم في شمال القطاع، وأن 120 شهيدا ارتقوا خلال 5 أيام من العدوان على شمال القطاع.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إخلاء 7 مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين، في مناطق شمال القطاع، مضيفة أن العدوان على مناطق شمال قطاع غزة أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وتسبب العدوان وفق «الأونروا» على إبقاء بئرين عاملين فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا.