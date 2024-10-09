خالد مشعل: طوفان الأقصى أراد أن يقلب الطاولة على الاحتلال ويفسد له مخططاته

- حماس كان لديها معلومات أن الإسرائيليين كانوا يخططون لغزة قبل 7 أكتوبر

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن «رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هرب إلى الجبهة اللبنانية عندما عجز عن استعادة صورة الردع، ولم يحقق شيئًا طوال عام كامل في غزة»، لافتًا إلى أن «نتنياهو يواجه صعوبات كبيرة بمعارك الجنوب».

وأضاف خلال لقاء مع «التلفزيون العربي»، مساء اليوم الأربعاء: «العبرة في منطقتنا وفي التاريخ تقول: لا مستقبل للغزوات الاستعمارية، فالصليبيون في بلادنا اندحروا بعد مئة عام في فلسطين ومئتي عام في المنطقة، والمغول كذلك، والاستعمار الحديث انكسر، وكل المجمعات الاستعمارية لا مستقبل لها، لذا يجب أن يكون عندنا يقين أننا منتصرون».

ولفت إلى أن «الحركة كان لديها معلومات أن الإسرائيليين يخططون لغزة، وكان لديهم مخطط واضح يعلنونه»، مضيفًا: «لذلك 7 أكتوبر لم تكن نقطة بدء بل كانت نتيجة ورد فعل طبيعي، فقبل 7 أكتوبر كانت غزة محاصرة منذ 17 عامًا، وتموت موتًا بطيئًا، وظنوا أن الشعب الفلسطيني يبحث عن لقمة عيش فقط، وما علموا أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى قضية وطنية وإلى تحرير وطن واستقلال».

وذكر أن «أجندة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة هي إحكام القبضة على الضفة الغربية، وتهجير سكانها إلى الأردن»، قائلًا إن «المقاومة في فلسطين تحمي الأمن القومي العربي».

وأكمل: «طوفان الأقصى جاء تعبيرًا عن رفض الاحتلال وممارساته، وأراد أن يقلب الطاولة على هذا الاحتلال وأن يفسد له كل المخططات، ويقول للعالم لن أنتظركم، وأراد أن يقول للعالم ما حك جلدك مثل ظفرك».