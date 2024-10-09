كشف مراسل التليفزيون العربي إسلام بدر، تفاصيل إطلاق جيش الاحتلال النار على طاقم القناة خلال إعداده لتقرير تليفزيوني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، عند المدخل الغربي لمخيم جباليا.

وقال خلال تغطية حية، مساء الأربعاء، إن «منطقة الصفطاوي لم تشهد أوامر بالإخلاء»، لافتًا إلى أن «الصحفيين كانوا محاطين بعدد كبير من المدنيين السكان».

وأضاف: «المنطقة بها عدد كبير من مراكز الإيواء، وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار أطلقت طائرات الاحتلال صليات من الرصاص بشكل مباشر على طاقم التليفزيون العربي ومجموعة أخرى من الصحفيين في نفس النقطة».

وذكر أن «جميع المتواجدين كانوا يرتدون السترات الصحفية»، قائلًا إن المنطقة لم تشهد اشتباكات بين الاحتلال والمقاومة.

ولفت إلى أن «استهداف الأطقم الصحفية تم على دفعتين»، مضيفًا: «الطائرات استهدفتنا بمنطقة الصفطاوي في البداية، وبعدها لاحقتنا الطائرة لاستهدافنا مرة أخرى».

وأوضح أن الاستهداف الثاني أدى إلى إصابة صحفي قناة الجزيرة فادي الوحيدي، معقبًا: «انتبهنا إلى سقوطه وعدنا إلى المكان لانتشاله، لكنه كان غائبًا عن الوعي بسبب إصابة في الرقبة يتم التعامل معها في المستشفى المعمداني، وإجراء عدد من العمليات الصعبة، خاصة أن جراحه وصفت بالخطيرة».

وذكر أن الاحتلال يستهدف الصحفيين بمجرد اقترابهم من منطقة التوغل الخطيرة لجيش الاحتلال في الشمال، مختتمًا: «هناك قرار بإبقاء ما يحدث داخل الشمال طي الكتمان، ومنع جميع الصحفيين من التوثيق حتى لو تواجدوا بأماكن ليس بها اشتباكات أو تم تحديدها كمناطق إخلاء».