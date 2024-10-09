اعتقال إسرائيلي في الضاحية الجنوبية بتهمة التجسس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم إلقاء القبض على إسرائيلي يحمل جواز سفر بريطانيا وأييركيا في لبنان، وادعى أنه صحفي.

وقال الموقع إن الرجل ويدعى "جوشوا تارتاكوفسكي"، وكان سابقا من اليهود المتشددين في القدس، اعتقل في بيروت، الثلاثاء، "بعد أن أثارت أنشطته شكوك السلطات المحلية"، مشيرا إلى العثور بحوزته على "بطاقة تعريف إسرائيلية بعد اعتقاله".

ولم يقدم الموقع أية معلومات إضافية بشأن الرجل، وكذلك لم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات اللبنانية حتى ساعة نشر هذا الخبر، وفقا لموقع "الحرة".

وبحسب مؤسسة "تروث آوت" الإخبارية الأمريكية، فإن تارتاكوفسكي هو صحافي مستقل أمريكي-إسرائيلي، كان قد تخرج في جامعة براون وفي كلية لندن للاقتصاد، وقد خدم سابقا في الجيش الإسرائيلي.

وتأتي عملية الاعتقال في ظل التوتر السائد حاليا بين لبنان وإسرائيل، التي نفذت سلسلة من عمليات الاغتيال لكبار قادة حزب الله وبدأت عمليات برية في الجنوب قبل أن توسع نطاقها هذا الأسبوع.