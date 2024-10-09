البنتاجون: تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أمريكا

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي أن زيارة، وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أمريكا، والتي كانت ستعد فرصة للحلفاء لصياغة استراتيجية مشتركة لمواجهة إيران تم تأجيلها.

وعلل مسئول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أثناء بحث القرار، السبب في ذلك إلى اعتراضات في اللحظة الأخيرة على الزيارة من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعلن البنتاجون، أن وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي اختلف مع نتنياهو بشأن إدارة الحرب المستمرة منذ عام في غزة وعلى جبهات أخرى، كان من المقرر أن يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات اليوم الأربعاء بشأن "تطورات الأمن الحالية في الشرق الأوسط".

وأضاف المسئول الإسرائيلي، أنه قبل ساعات من مغادرة جالانت إلى أمريكا، قرر نتنياهو أن وزير الدفاع الإسرائيلي لن يجتمع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ما لم يجتمع مجلس الوزراء الأمني أولا للاتفاق على خطة بشأن إيران، وكان نتنياهو يرغب أيضا في التحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن أولا.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقارير مشابهة ولم يدل المتحدثان باسم نتنياهو وجالانت بأي تعليق على الفور.