الكونغو تسعى إلى التخلص من هيمنة الصين على قطاع التعدين في البلاد

قال وزير المناجم الكونغولي كيزيتو باكابومبا إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تسعى إلى جذب مستثمرين جدد للاستثمار في مخزوناتها ذات المستوى العالمي من المعادن الرئيسية، حيث تتطلع إلى تنويع ملكية صناعتها التعدينية التي تهيمن عليها الصين حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باكابومبا قوله، في مقابلة، إن الخطة تشمل تيسير عمليات سداد رسوم الجمارك والضرائب، إلى جانب عقد شراكة مع دولة الإمارات.

وأوضح الوزير أن بلاده تعتزم أيضا تجديد خط سكة حديد يمكن استخدامه لنقل المعادن حتى يمكن تصدير الشحنات بسهولة أكبر من ميناء مطل على المحيط الأطلسي، يقع على بعد مسافة أقرب من الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وأضاف أن الكونغو تسعى إلى "جذب مستثمرين أفضل، وأكثر، ومستثمرين متنوعين".