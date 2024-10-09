وزيرة التنمية المحلية تشارك في منتدى جسور المدن الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في النمسا

منال عوض: مصر تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الحضرية والمستدامة وسد الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في منتدى جسور المدن الذي يُعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2024، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمشاركة جيرد مولر، المدير العام للمنظمة، وبحضور عدد من الوزراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وخلال الجلسة الوزارية للمنتدى، أكدت الدكتورة منال عوض على تبني مصر استراتيجية شاملة تنبثق من رؤية مصر 2030 والأجندة الوطنية الحضرية لعام 2022، تحقق التكامل فيما بينها وتستهدف تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا القضاء على المناطق العشوائية والخطرة من خلال مشاريع تطوير العشوائيات، وسد الفجوة بين صعيد مصر والقاهرة الكبرى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

كما وجّهت الوزيرة الدعوة للحضور للمشاركة في يوم المدن العالمي الذي تستضيفه مدينة الإسكندرية يوم 31 أكتوبر الجاري، وكذلك المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، الأمر الذي يعكس اهتمام مصر بالتنمية العمرانية الشاملة، ضاربة بالمثل بالمشروعات الوطنية العملاقة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للتوسع العمراني والحضري في مصر والمنطقة.