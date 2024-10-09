برلين تعول على تعزيز التعاون مع أنقرة لتسريع إعادة طالبي اللجوء الأتراك المرفوضين

تعول الحكومة الألمانية على تعزيز التعاون مع الحكومة التركية حتى تتمكن من إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى تركيا بشكل أسرع.

وفي ردها على أسئلة من نواب في البرلمان حول التقدم في عمليات الإعادة إلى تركيا، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "نحن نعمل على ذلك، وأنا متأكدة أننا سنتمكن من الإبلاغ عن تحقيق نجاحات في الأسابيع المقبلة".

كانت الحكومة الألمانية أعلنت في سبتمبر الماضي أن تركيا أبدت استعدادها لتقديم تسهيلات عملية في إنجاز إجراءات الإعادة. ومن ضمن ذلك، أنه لم يعد من الضروري إحضار طالبي اللجوء المرفوضين إلى السفارة في برلين للحصول على وثائق بديلة لجواز السفر اللازمة للعودة، بل أصبح من الممكن القيام بذلك في إحدى القنصليات التركية.

يذكر أن عدد المواطنين الأتراك الذين قدموا طلبا للمرة الأولى للجوء لألمانيا وصل خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام إلى 23 ألف و133 شخصا. ووصل معدل الحماية الإجمالية للطلبات المقدمة من الأشخاص المنحدرين من تركيا، والتي تم البت فيها هذا العام، إلى 6ر9%.

وتم ترحيل ما يقرب من 1300 مواطن تركي من ألمانيا في عام 2023. وبحلول نهاية أبريل 2024، وصل عدد الأتراك الملزمين بمغادرة ألمانيا إلى حوالي 14 ألف و500 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قامت في نهاية أغسطس الماضي بترحيل أشخاص إلى أفغانستان في سابقة هي الأولى من نوعها منذ وصول حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة في كابول حيث كان على متن الطائرة 28 شخصا من مرتكبي الجرائم.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" سيكون هناك المزيد من عمليات الترحيل إلى أفغانستان في وقت قريب". كما ذكرت أنه يجري فحص كيفية تنظيم عمليات ترحيل للاجئين من مرتكبي الجرائم إلى سوريا.