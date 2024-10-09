شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بنقل طواقمه ثلاثة شهداء حتى الآن، و25 مصابا، بينهم أطفال، إلى المستشفى المعمداني، جراء استهداف الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ369 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في تحديثها اليومن، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 42 ألفًا و10 شهداء، و97 ألفًا و720 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.