 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أكتوبر 2024 2:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة


نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 2:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 2:16 م

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بنقل طواقمه ثلاثة شهداء حتى الآن، و25 مصابا، بينهم أطفال، إلى المستشفى المعمداني، جراء استهداف الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ369 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في تحديثها اليومن، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 42 ألفًا و10 شهداء، و97 ألفًا و720 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك