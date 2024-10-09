مخاوف أممية من أن يواجه لبنان ظروفا مشابهة لغزة

تخشى منظمات أممية من أن يواجه شعب لبنان نفس مصير سكان قطاع غزة في ظل الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن نفس الأساليب العسكرية تُستخدم في كلا منطقتي الحرب، مضيفا: "الدمار في لبنان لا يصدق كما هو الحال في غزة".

وقال ماثيو هولينجورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، إن المنظمة تدعم حاليا حوالي 200 ألف شخص يوميا بالطعام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى مليون.

وأضاف هولينجورث، الذي عمل في قطاع غزة حتى يونيو، أن السكان في لبنان يخشون أن يحدث لهم ما حدث للناس في غزة.

وقال: "يظل هذا الأمر يراودني منذ لحظة استيقاظي حتى أنام، أننا قد ندخل في نفس دوامة الهلاك".