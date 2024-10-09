وفاة طيار بالخطوط الجوية التركية في منتصف رحلة من سياتل إلى اسطنبول

توفي طيار بشركة الخطوط الجوية التركية، في منتصف الرحلة، بينما كانت الطائرة في طريقها من سياتل إلى اسطنبول، اليوم الأربعاء، حسب ما ذكرته شركة الطيران.

وذكرت الشركة، في بيان أن الطيار، الذي ذكرت أن اسمه إلجهين بهليفان /59 عاما/، أغمى عليه، بعد أن أقلعت الطائرة، طراز "إيرباص 350" من سياتل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الشركة، أنه بعد أن فشل تدخل طبي لتحسين حالته، قرر طاقم قمرة القيادة إجراء هبوط اضطراري في نيويورك، على الرغم من أن بهليفان توفي قبل هبوط الطائرة.

وتابعت الشركة، أن بهليفان كان يعمل لدى الخطوط الجوية التركية منذ عام 2007.

وخضع آخر مرة لفحص طبي دوري في مارس الماضي، ولم يظهر أي مشكلات تمنعه من أداء وظيفته .