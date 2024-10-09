 زيلينسكي يزور كرواتيا لحضور قمة مع دول جنوب شرق أوروبا - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أكتوبر 2024 6:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي يزور كرواتيا لحضور قمة مع دول جنوب شرق أوروبا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 5:49 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كرواتيا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة مع 12 دولة في جنوب شرق أوروبا.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "سنناقش مع رئيس الوزراء (الكرواتي أندريه) بلينكوفيتش المزيد من التعاون الدفاعي وإعادة تأهيل محاربينا الجرحى على الجبهة، فضلا عن تعافي أوكرانيا (من آثار الحرب)".

وأشار إلى أن المشاركين في "قمة أوكرانيا + 12" سيناقشون تطبيق خطة السلام الأوكرانية واندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان من المفترض في الأساس أن يكون زيلينسكي في ألمانيا حيث كان من المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهي هيئة تقودها الولايات المتحدة ومن المقرر دمجها في إطار الناتو، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولكن تم تأجيل الاجتماع اليوم بعدما ألغى بايدن زيارته بسبب إعصار ميلتون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك