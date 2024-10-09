زيلينسكي يزور كرواتيا لحضور قمة مع دول جنوب شرق أوروبا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كرواتيا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة مع 12 دولة في جنوب شرق أوروبا.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "سنناقش مع رئيس الوزراء (الكرواتي أندريه) بلينكوفيتش المزيد من التعاون الدفاعي وإعادة تأهيل محاربينا الجرحى على الجبهة، فضلا عن تعافي أوكرانيا (من آثار الحرب)".

وأشار إلى أن المشاركين في "قمة أوكرانيا + 12" سيناقشون تطبيق خطة السلام الأوكرانية واندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان من المفترض في الأساس أن يكون زيلينسكي في ألمانيا حيث كان من المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهي هيئة تقودها الولايات المتحدة ومن المقرر دمجها في إطار الناتو، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولكن تم تأجيل الاجتماع اليوم بعدما ألغى بايدن زيارته بسبب إعصار ميلتون.