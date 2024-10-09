زراعة المنيا: استمرار الجرد الإلكتروني لكارت الفلاح قبيل بدء الموسم الشتوي

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صرح المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية تواصل الاستعداد لبدء الموسم الشتوي من خلال الجرد الإلكتروني للبطاقات الذكية "كارت الفلاح"، وذلك لدعم عملية توزيع الأسمدة على المزارعين بشكل عادل وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحد من التكدس على الجمعيات الزراعية.

كما تهدف المديرية إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين للحصول على الأسمدة المدعمة، تنفيذاً لتوجيهات الوزارة بهذا الخصوص.

وأعلن وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من مراجعة 366 جمعية، وأنهم في طريقهم لإنهاء عملية الجرد الإلكتروني لمنظومة كارت الفلاح، بمعرفة مديري الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري الجمعيات الزراعية، وذلك استعدادًا لضبط الحصر الفعلي على الأجهزة بالجمعيات على مستوى المحافظة.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة بالقائمين على الجرد وإنهائه بالشكل المطلوب، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.