خالد مشعل: المقاومة فُرضت علينا بسبب الاحتلال

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن المقاومة فُرضت على الفلسطينيين بسبب الاحتلال، مؤكدًا أن «القتال وسيلة وليس غاية».

وعقد خلال لقاء مع «التلفزيون العربي»، مساء اليوم الأربعاء، مقارنة بين قضية المقاومة والصراع بين الدول، موضحًا أن «الصراع بين الدول المستقلة سواء متجاورة أو متباعدة، هو صراع اختياري في لحظة ما نتيجة المصالح».

وأضاف: «عندما تشن دولة حربًا على دولة أخرى، هذه حروب هجومية اختيارية، بينما في الحالة الفلسطينية، نحن نقوم بحرب دفاعية أو مقاومة ضد الاحتلال».

وأكمل: «لو كنا نعيش في حالة استقلال بدون عدوان، بدون احتلال، فنحن نبني الدولة ونخدم شعبنا، فاليوم الشعب الفلسطيني منذ مئة عام بين انتداب بريطاني واحتلال صهيوني، لذا المقاومة طبيعية، وهذا قانون الشعوب، وقانون فطري، أن يدافع الإنسان عن ذاته وعن فكره».

وأشار إلى أن «حماس تقاوم دفاعًا عن الوطن ودفاعًا عن الشعب والمقدسات بسبب الاحتلال»، معقبًا: «لو لم يكن هناك احتلال فلا نحتاج إلى المقاومة».

وأوضح تصريحه السابق بأن إنجازات الاحتلال منذ طوفان الأقصى «تكتيكية»، بالقول: «أعني أنه سجل هدفًا أمنيًا ما سواء في غزة أو اليوم في لبنان، أو أنه ضرب أو دمر أو قام بعملية عسكرية معينة اغتال قائدًا من القيادات، هذه كلها إنجازات تكتيكية، أما العدو فخسر خسائر استراتيجية».

ولفت إلى أن «خسارة العدو التي يقصدها لا ترتبط بالاقتصاد وخسارة المليارات، وإنما بخسائره على الساحة الدولية، وتحطم الصورة النمطية التي صنعها الاحتلال ودفع التريليونات من أجلها».



