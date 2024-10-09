أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، رفضها المساس بمقام المرجعية الدينية العليا، داعية المجتمع الدولي للتحرك.

جاء ذلك عقب نشر إحدى القنوات الإسرائيلية صورة للمرجع الديني الشيعي على السيستاني من بين صور شخصيات أخرى، على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»: «ندين بأشد العبارات المساس الذي طال المرجعية العليا في العراق والعالم من خلال وسائل إعلام الكيان المحتل».

وأضافت: «نرفض مثل هذه الإساءات لمقام المرجعية ونؤكد ضرورة احترام المقدسات لكل الأديان والمذاهب إسلامية كانت أو غير إسلامية».

وأشارت إلى أن هذا التعدي الذي وصفته بالسافر سيؤدي الى توسيع دائرة الخطر والعنف وسيعرض المنطقة الى مزيد من الاقتتال، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل وإبداء مواقف عاجلة في رفض أية دعوات للكراهية بين الشعوب.

وأكدت الرئاسة، سعي العراق إلى تعزيز الجهود من أجل إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان، مشددة على موقف العراق الثابت والمبدئي من قضية فلسطين العادلة وحق شعبه في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد نشرت صورًا لعدد من الشخصيات قالت إنها مطلوبة لإسرائيل أبرزها المرجع الأعلى علي السيستاني وزعيم حركة حماس يحي السنوار، ونائب الأمين العام لحـزب الله نعيم قاسم وقائد جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآاني.