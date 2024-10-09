أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، تخفيض الحكومة لتوقعاتها بشكل ملحوظ فيما يتعلق بأداء الناتج المحلي للبلاد، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بنسبة 0.2% في العام الحالي.

وكانت توقعات الحكومة في الربيع تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق نموا طفيفا في العام الحالي بنسبة 3. 0%.

ولا تعتبر هذه الخطوة مفاجئة، حيث قامت معاهد كبرى في أبحاث الاقتصاد مؤخرا بتخفيض توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني.

إذ تشير توقعات هذه المعاهد إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي انكماشا بنسبة سالب 0.1%، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى حالة عدم اليقين لدى الشركات والمواطنين، فمستويات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، تشكل عائقًا أمام الاستثمار، كما أن الشركات تتصرف بحذر نظرًا للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة، في حين يفضل الأفراد إدخار دخولهم بدلا من استثمارها في العقارات أو الاستهلاك.