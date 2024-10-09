صدر حديثًا عن دار العين للنشر المجموعة القصصية "شروط الوردة" للكاتب مجدي القشاوي، التي تأتي كإضافة مميزة إلى المكتبة الإبداعية القصصية.

يبرز القشاوي من خلال هذه المجموعة، قدرته الفائقة على استثمار السرد القصصي السلس بأسلوب فني جذاب ومبتكر، حيث الوضوح ظاهريا مع العمق في نسج القصص، يجذب القارئ منذ الجملة الأولى، حيث يفتح له أبوابًا من التأمل والتفاعل العاطفي مع الشخصيات والأحداث.

تنساب أفكار المجموعة القصصية بسلاسة، مدعومة بتفاصيل مشاعرية دقيقة، مما يجعل فصولها تجمع بين جماليات السرد ودقة التعبير عن أحاسيس الإنسان في مواقف مختلفة. الكاتب يبرع في إيصال تلك المشاعر من خلال جمل محكمة لا تعوق انسيابية النص، بل تدفع القارئ للاستمرار في القراءة بتشويق وشغف.

"شروط الوردة" ليست مجرد مجموعة قصصية تقف عند حدود السرد، بل هي نافذة يفتحها القشاوي للقارئ ليدخل عالمًا من التأملات في العلاقات الإنسانية، فالكاتب يدعو القارئ للتفكير في هذه المواضيع بطريقة جديدة، مليئة بالتفاصيل التي تترك أثرًا طويلًا في الذهن.

من خلال هذه المجموعة، يثبت مجدي القشاوي أنه قادر على تقديم عمل أدبي يمزج بين الفلسفة الحياتية اليومية والإبداع الأدبي بأسلوب يجعل القارئ يعيد التفكير في معاني البساطة والتعقيد في الحياة. "شروط الوردة" ليست مجرد قراءة ممتعة، بل هي رحلة فكرية وعاطفية مميزة.

وجاء على غلاف الكتاب: لا أعرف إن كان هو الذي قال لي: قلِّل قدرَ ما تستطيع من صداقاتك، من نساءٍ يفيض صدرك لهُنَّ بالوَجْد. لا تتزوَّج.. وإن فعلتَ لا تنجب أبناءً، وإن كان فطفلٌ واحدٌ لا اثنان. احرص على ألَّا تعرف أسماء زملاء عملك؛ مَنْ سيزوِّج ابنه قريبًا، ومَنْ تزوَّج عليها رَجُلها وتتكتَّم الخبر. اشترِ البقالة والخضار والفاكهة من باعة مختلفين. ولا تحفظ وجوه عمال المخابز. لا تشرب أبدًا في مقهى واحد. وإيَّاك والإعجاب بضحكة طفل الجيران، أو طيبة جَدَّته. تأكَّد أن يكون قماش ستائرك ثقيلًا. وألَّا تدرب سمعك على الرَّهَافة. سِرْ نحو مساحات لا تميِّز فيها صوتًا من صوت، ولا سُعالًا من سعال، ولا تنهيدةً من تنهيدة، وحتى لو خرج الأمر عن سيطرتك سُدَّ بيديك أُذنيك؛ تحديدًا، عن بكاء الأطفال. اسلك طُرقًا مختلفة لمشاويرك، ولا تَدَعِ الفرصة لذات الوجوه تقابلك على سلالم سكنك وصباحاتك. حَاذِر من الاندماج مع بطلٍ أحببته في فيلم، قُمْ في المنتصف واصنع أصابع البطاطس. لا تُربِّ كلبًا جميلًا ولا قطةً رقيقة، مرِّر أصابعك على شعرهم بالشارع، لا تزرع أزهارًا ولا نباتاتٍ عطريَّة. الطائرُ جميلٌ جدًّا في سمائه، وأنت جميلٌ جدًّا في أرضك.. قال بيقينٍ كامل: سيقلُّ عددُ الموتى الذين ترى موتهم، سيقلُّ عدد مَنْ ينسحبون من عينيك. تهرب من أصماغٍ يتركها وراءَهم الراحلون وتنغرس فيها أقدامنا وأرواحنا، ولا تخرج منها أبدًا.