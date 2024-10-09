 حماس: نعمل على إدارة مفاوضات عبر مصر وقطر لوقف العدوان على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: نعمل على إدارة مفاوضات عبر مصر وقطر لوقف العدوان على غزة


نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 10:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 10:57 م


قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن «الحركة تعمل على إدارة مفاوضات عبر الوسطاء المصريين والقطريين ووسطاء في الساحة الدولية، لوقف العدوان على غزة».

وأضاف خلال لقاء مع «التلفزيون العربي»، مساء اليوم الأربعاء، أن «العالم يشهد – حتى الإدارة الأمريكية المنحازة إلى تل أبيب – بأن من يعطل تلك المفاوضات هو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو».

وأكمل: «حماس لم تقصر أبدًا في وقف العدوان على شعبها، وإنما في إغاثة هذه الحاضنة الشعبية العظيمة، التي يرفع لها القبعة في غزة العزة، وهي من أعظم الحاضنات الشعبية في التاريخ، لذا المقاومة تقاتل من أجل شعبها العظيم».

وأكد أن «المقاومة ليست منفصلة عن الحاضنة الشعبية»، مضيفًا: «المقاومة تقدم لنا الفيديوهات الرائعة التي تعكس الإرادة العظيمة التي تربك حسابات العدو، والتي دمرت الدبابة ميركافا وعربة النمر المصفحة التي كانت أسطورة».

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