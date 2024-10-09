رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني تدلي بشهادتها في محاكمة بشأن توزيع مقاطع إباحية مزورة لها

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أدلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، بشهادتها في محاكمة شخصين قاما بصناعة وتوزيع مقاطع فيديو إباحية لها باستخدام التزييف العميق.

وتحدثت ميلوني، عبر تقنية الفيديو للمحكمة في ساساري، بجزيرة سردينيا، حيث أصرت على ضرورة معاقبة المسئولين عن مقاطع الفيديو المزيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن ميلوني القول: "هذا يعتبر من أشكال العنف ضد النساء".

ويواجه إيطاليان أب وابنه، تهما تتعلق باستخدام برنامج لصناعة وتوزيع مقاطع فيديو مزورة، حيث تم تركيب وجه ميلوني على أجساد ممثلات إباحيات.

ووفقا للمحققين، فإن مقاطع الفيديو كانت متاحة على موقع أمريكي لأشهر، وشوهدت ملايين المرات.

وتسعى ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد، الحصول على تعويض مقابل الأضرار بقيمة 100 ألف يورو (109 آلاف و700 دولار).

وفي حال حصلت على التعويض، تعتزم ميلوني التبرع بالأموال لصندوق لدعم النساء اللاتي تعرضن للعنف.

ويذكر أن التحقيقات مع الرجلين في ساساري بدأت عام 2020.

وبعد شهادة ميلوني، أرجأ القاضي الإجراءات حتى فبراير 2025.