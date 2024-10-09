الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء اليوم

من المقرر أن تُعلن جائزة نوبل في الكيمياء اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن الفائزين بجائزتي الطب والفيزياء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعتزم الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم الإعلان عن الفائز بالجائزة الساعة 1145 صباحا (0945 بتوقيت جرينتش) على أقرب تقدير.

ويمكن أن تذهب الجائزة إلى فائز واحد أو إلى اثنين أو ثلاثة في نفس الوقت، الذين على سبيل المثال قد أجروا أبحاثا حول نفس الموضوع.

وفي عام 2023، مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء للباحثين الأمريكيين منجي باويندي، ولويس بروس، وأليكسي إيكيموف لاكتشافهم وتطويرهم لما يُعرف بالنقاط الكمومية، التي تلعب دورا في أجهزة التلفاز الحديثة، والحواسيب الكمومية، والخلايا الشمسية، وعلاج السرطان.

وتقليديا، تُعد الكيمياء الجائزة الثالثة من أصل ستة جوائز نوبل. ومن المقرر أن تُعلن جائزة الأدب يوم الخميس، وجائزة السلام يوم الجمعة.

وسيختتم أسبوع الجوائز يوم الإثنين بإعلان الفائز بجائزة الاقتصاد، وهي الجائزة الوحيدة التي لا تنبع من إرادة مؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833-96).

ومن المقرر تسليم الجوائز في 10 ديسمبر، وهو الذكرى السنوية لوفاة نوبل.

وهذا العام، تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 11 مليون كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار أمريكي) لكل فئة.