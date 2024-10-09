الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية لإعتاقها من التهديدات النووية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، مجددا إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية؛ لإعتاقها من التهديدات النووية، في تحد جديد لخطوات بيونجيانج لاستبعاد إمكانية التقارب.

وقال يون، اليوم الأربعاء في خطاب في سنعافورة، إن شبه الجزيرة الكورية الموحدة الحرة المنفتحة ستثير زخما قويا للتطور الاقتصادي والرخاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف يون: "في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية والسياحة، سيرتفع الطلب على الاستثمار القوي والتعاون".

وتأتي تصريحاته، التي أدلى بها خلال زيارة تشمل 3 دول إلى جنوب شرق آسيا في إطار هدف، كشف عنه النقاب في بلاده في أغسطس الماضي.

وتتناقض دعوة يون إلى الوحدة تكون قيم مثل الحرية والديمقراطية هي جوهرها، مع أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جون يون في وقت سابق من هذا العام بإزالة أي إشارات للتوحيد من دستور كوريا الشمالية.

وكان برلمان كيم، قد أجرى تغييرات غير محددة على دستور البلاد هذا الأسبوع، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.