ميقاتي: المساعي لا تزال مستمرة لوقف العدوان على لبنان لكن التعنت الإسرائيلي يعيق نجاحها

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، التأكيد أن المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن التعنت الإسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره العدو مكاسب وانتصارات لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله، أمام زواره اليوم: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت، وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة، وأصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضا الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الاساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".

وأشار إلى أن أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي تشكل عنصر ضغط إضافيا وملفا طارئا جندت الحكومة كل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته.

وقال ميقاتي، إن اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف تعمل بشكل متواصل وفق آلية محددة تم الاتفاق عليها منعا للتجاوزات ولضمان ايصال المساعدات إلى المحتاجين.

وأضاف: "هناك بالتأكيد تقصير في هذا الملف بالنظر إلى حجم النزوح الكبير وتسارعه وارتفاع أعداد النازحين يوميا، لكننا ماضون في مواجهة هذا التحدي بمسئولية وباذن الله سنتجاوز، بتعاضدنا ووحدتنا، هذه الأزمة المريرة".

وأبدى رئيس الحكومة، ارتياحه وشكره لكل الدول والهيئات التي سارعت إلى تقديم الدعم لمواجهة هذه الأزمة.

وقال: "نحن نقدر للأشقاء والاصدقاء وقوفهم إلى جانبنا وإعانتنا، وهذا الدعم السياسي الإنساني والمعنوي هو محط تقدير وشكر اللبنانيين جميعا".