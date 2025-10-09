 مصدر في حماس: استمرار المفاوضات بشأن قوائم الأسرى.. وحوار وطني لتوحيد الموقف - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 6:22 م القاهرة
مصدر في حماس: استمرار المفاوضات بشأن قوائم الأسرى.. وحوار وطني لتوحيد الموقف

وكالات
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 5:24 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 5:24 م

قال مصدر قيادي في حركة حماس، اليوم الخميس، إن المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن، موضحا أن الوسطاء يواصلون جهودا مكثفة لإنجاز ملف قوائم الأسرى خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الوسطاء يواصلون جهودا مكثفة لإنجاز ملف قوائم الأسرى خلال الساعات المقبلة، مؤكدا إجراء حوارا وطنيا مع الفصائل لتوحيد الموقف من رد الاحتلال على كشوف أسرى المقاومة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن الحركة سلمت صباح اليوم الخميس، ردها النهائي للوسطاء بشأن التوقيتات الزمنية لتطبيق الاتفاق، مشيرا إلى ان"ردنا النهائي للوسطاء يشمل الموعد المحدد لبدء سريان اتفاق إنهاء الحرب".

وأكد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن قائمة الأسرى المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار لا تتضمن اسم الأسير مروان البرغوثي.

والبرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومن أبرز قادة الحركة الأسرى بالسجون الإسرائيلية، ومعتقل منذ أبريل 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسئولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت لمقتل وإصابة إسرائيليين.

