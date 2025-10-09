تراجع عدد طلبات الحصول على تمويل المساكن في أمريكا للأسبوع الثاني

سجل عدد طلبات الحصول على قروض تمويل المساكن في الولايات المتحدة تراجعا جديدا خلال الأسبوع الماضي للمرة الثانية على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع الطلب على قروض التمويل العقاري ذات الفائدة المتغيرة الأعلى مخاطرة، في ظل سعي مشتريي المنازل وراء الوصول إلى صفقات جيدة، وفقا لبيانات رابطة مصرفيي التمويل العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.

وتراجع المؤشر المجمع للسوق الذي يقيس حجم طلبات التمويل العقاري بنسبة 7ر4% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق الذي تراجع فيه المؤشر بنسبة 7ر12%.

كما تراجع مؤشر إعادة التمويل بنسبة 8%، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بنسبة 7ر12%.

وتراجع مؤشر المشتريات بنسبة 1% وهو نفس معدل التراجع في الأسبوع السابق، وفقا لمسح رابطة مصرفيي التمويل العقاري.

في الوقت نفسه انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري أجل 30 عاما إلى 43ر6% بعد ارتفاعه إلى 46ر6% خلال الأسبوع السابق.

وقال مايك فراتانتوني، النائب الأول رئيس رابطة مصرفيي التمويل العقاري وكبير الخبراء الاقتصاديين فيها، " مع بقاء أسعار الرهن العقاري على القروض ذات السعر الثابت دون تغيير يذكر في الأسبوع الماضي، انخفض نشاط طلبات إعادة التمويل بشكل عام، باستثناء زيادة متواضعة في طلبات إعادة التمويل من برنامج إدارة الإسكان الفيدرالية".