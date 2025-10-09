حركة الجهاد الإسلامي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يكن منحة من أحد

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يكن منحة من أحد .

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إنّ "ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع العدو الصهيوني لم يكن منحة من أحد. ورغم أننا لا ننكر الجهود العربية والدولية، فإننا نؤكد على حجم التضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا الفلسطيني، وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا قوات العدو وأظهروا شجاعة غير مسبوقه في القتال؛ ولولا ذلك، لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف نداً قوياً على طاولة المفاوضات".

وأضافت :" لن ينسى شعبنا في هذه اللحظات التاريخية شهداءه العظام الذين كان لهم الدور الأهم في أن تبقى المقاومة صامدة، وتصل إلى هذه المحطة المهمة التي تستطيع فيها عقد ما تم الاتفاق عليه لإجبار العدو على وقف العدوان".