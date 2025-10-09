وزير التنمية الدولية النرويجي يتفقد معبر رفح البري

تفقد آسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، اليوم الخميس، معبر رفح البري، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

واستمع وزير التنمية الدولية النرويجي، خلال زيارته معبر رفح، إلى شرح مفصل حول آلية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والدور المصري الذي قامت به القيادة السياسية في احتواء الموقف في قطاع غزة وإدخال المساعدات واستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، استقبل وزير التنمية الدولية والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزيارة مستشفى العريش العام ومخازن المساعدات اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش.